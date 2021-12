Vertragsauflösung: 1860 und Kult-Stürmer Mölders trennen sich

Der TSV 1860 München und Kultstürmer Sascha Mölders gehen getrennte Wege. Dem Fußball-Drittligist sei es gelungen, alle Missverständnisse auszuräumen. Am Ende waren sich beide Parteien einig, dass eine Vertragsauflösung die beste Lösung ist. Dies teilte der Verein am Sonntag mit.

1860 hatte seinen damaligen Kapitän Mölders Anfang Dezember vom Training freigestellt. Trainer Michael Köllner begründete die Entscheidung mit nicht mehr zufriedenstellenden Leistungen des 36-jährigen Fan-Lieblings.

Mölders mit Höhen und Tiefen seit 2016

"Ich bin stolz, dass ich Kapitän dieses Teams sein durfte und blicke gerne auf viele schöne Erlebnisse zurück. Ich werde der Mannschaft immer die Daumen drücken und hoffe, dass der Verein seine Ziele erreichen kann. Danke an alle Fans, die immer zu mir gehalten haben", sagte Mölders, der im Sommer 2016 fest nach München gewechselt war und in der vergangenen Spielzeit mit 22 Toren noch Torschützenkönig in der 3. Liga wurde.