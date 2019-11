Vertrag zu Special Olympics 2021 in Regensburg unterzeichnet

Im Juli 2021 finden die bayerischen Special-Olympics-Landesspiele in Regensburg statt. Gestern Abend haben Erwin Horak, der Präsident der "Special Olympics Bayern" und Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) den Vertrag zu den Spielen unterzeichnet.

Viele Sportler und Sportbegeisterte in Regensburg

Special Olympics nennt sich die Sportorganisation für Menschen mit geistiger Behinderung. Für die Landesspiele 2021 rechnen die Veranstalter mit rund 1.300 Sportlern. Mit Familien und Freunden werden etwa 2.500 Special Olympics-Begeisterte nach Regensburg kommen.

Organisator: "Jeder bekommt seine Ehrung"

Horak kündigte an, dass die Special Olympics eine besondere Veranstaltung für Regensburg werden. "Die Besonderheit bei den Special Olympics ist, dass hier nicht nur der Leistungsgedanke und der Wettbewerbscharakter im Vordergrund stehen. Wir teilen unsere Athleten in Leistungs- und Fähigkeitsgruppen auf. Wir wollen keinen Athleten in den Vorläufen ausschließen", so Horak. Jeder Teilnehmer habe bei den Special Olympics die Chance, in einem echten Endlauf dabei zu sein und jeder bekomme seine Ehrung.

Nicht allein Sport im Vordergrund

Vom 6. bis zum 10. Juli 2021 werden in 16 Sportstätten in Regensburg Wettkämpfe im Fußball, Handball, Badminton, Golf, Judo oder Tischtennis stattfinden. Der "Special Olympics Bayern"-Präsident freut sich aber nicht nur auf die sportlichen Aspekte. "Regensburg erwartet ein großes Fest." So sind unter anderem eine Eröffnungsveranstaltung, eine Athletendisco und Abendveranstaltungen geplant. "Die Bürger werden merken 'Aha, schau hin! Special Olympics macht seine Landesspiele in Regensburg'."