Vertrag verlängert: Klauß kann den Club weiter voranbringen

Klauß kam 2020 zum Club nach Nürnberg. In bislang 66 Spielen unter seiner Leitung holte der FCN 95 Punkte. Nach Rang elf in der Spielzeit 2020/21 durften die Franken in dieser Saison lange auf den Aufstieg hoffen und gehen den vorletzten Spieltag als Tabellensechster an. "Der Verein und die Mannschaft haben Potenzial - wir sind noch nicht am Ende", sagte Klauß. "Wir wollen besser werden - stetig und kontinuierlich." Ein Aufstieg sei "nicht planbar", sagte der 37-Jährige. "Natürlich sprechen wir davon, dass wir hier erstklassigen Fußball sehen wollen."

Weiterentwicklung vorangetrieben

Die gute Arbeit sieht nicht nur Dieter Hecking, Vorstand Sport des 1. FC Nürnberg: "Robert besitzt maßgeblichen Anteil an der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Mannschaft. Gleichzeitig hat auch er sich in den vergangenen zwei Jahre durch akribische, nachhaltige und erfolgreiche Arbeit hervorgetan", sagte Hecking und ergänzte: Die "Vertragslaufzeiten geben wir wie immer nicht bekannt."

Auch Sportdirektor Olaf Rebbe freut sich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit: "Wir haben einen Trainer, der es versteht, seine Inhalte auf die Bedürfnisse seiner Mannschaft auszurichten. Dazu ist er authentisch, die Spieler folgen ihm. Seine klaren Strukturen und dabei die menschliche Art sind erfrischend."