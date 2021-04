Vertrag nicht verlängert: Margreitter verlässt 1. FC Nürnberg

Margreitter wird den Zweitligisten 1. FC Nürnberg zum Saisonende nach sechs abwechslungsreichen Jahren verlassen. In dieser Zeit hat der Innenverteidiger beim fränkischen Traditionsverein eine ganze Palette an Fußballgeschichten um Aufstieg, Abstieg, Aufstiegs-Relegation und vieles mehr mitgeschrieben.

"Es war eine extreme Amplitude in beide Richtungen. Wir haben alle Höhen und Tiefen zusammen durchgemacht. Ich habe an Emotionen in dieser Zeit fast nichts ausgelassen", sagte der 32-jährige Österreicher. Bevor er geht und sich neuen Herausforderungen stellt, will Margreitter mit der Mannschaft "die letzten acht Spiele noch einmal alles raushauen."

Hecking erklärt den Schritt

Der Club habe sich "im Zuge der Neuausrichtung dazu entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern", sagte Sportvorstand Dieter Hecking. Margreitter ist nach Hanno Behrens und Lukas Mühl der dritte Profi, der sich im Sommer vom fränkischen Traditionsverein verabschiedet.