Vertikaltuchakrobatik: Hochkonzentriert zwischen Himmel und Erde

Ideal zum Muskelaufbau

Was die Studentinnen auch bekommen, sind Muskeln. Vor allem die Unterarme sind stark gefordert, aber der ganze Körper muss in der Luft ständig die Spannung halten. "Am Anfang fühlt man sich wie ein nasser Sack“, lacht Katharina. Doch die Fortschritte kämen schnell, meint Cara, die schon eine komplette Choreographie beherrscht: "Das mag ich so an diesem Sport. Schon nach ein, zwei Monaten Training kann man richtig etwas sehen.“

Die Frage nach der Angst beantwortet Kursleiterin Anita mit einem klaren "Jein". Respekt hätten alle, am Anfang auch ein wenig Angst. Immerhin klettern die Akrobatinnen manchmal bis zu fünf, sechs Meter am Tuch hinauf. Bei wem die Angst aber nicht verschwinde, der komme sowieso nicht wieder. Mit der Kraft nimmt auch die gefühlte Sicherheit zu. Ohne Muskeln und kontinuierliche Körperspannung beherrscht das Tuch die Akrobatinnen, nicht umgekehrt. Doch das Training ist so intensiv, dass die benötigten Muskelgruppen von ganz alleine wachsen.

Was braucht man?

Ein Vertikaltuch wird mittig an einem stabilen Punkt an der Decke aufgehängt oder durch einen Ring gezogen. Die Akrobaten können beide Tuchenden nutzen. Das farbenfrohe Lycra oder Nylon-Tuch sollte doppelt so lang sein wie die Raumhöhe, also etwa 12 bis 20 Meter. Wer keine Turnhalle hat, kann es auch an einem Baum versuchen – der Ast sollte natürlich stabil sein.

Vertikaltuchakrobatik verknüpft Grazie und Krafttraining, Nervenkitzel und das Gefühl vom Fliegen. Eine Kombination, die fit und fröhlich zu machen scheint, denn nach dem intensiven Training strömen die Studentinnen gelöst und zufrieden-erschöpft in ihre Vorlesungssäle.