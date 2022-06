Verteidiger-Tausch beim 1. FC Nürnberg: Fischer weg, Gyamerah da

Jan Gyemerah kommt ablösefrei aus Hamburg

Ein möglicher Ersatz steht aber schon bereit: Der 26-jährige Jan Gyemerah wechselt ablösefrei vom Hamburger SV zum 1. FC Nürnberg. Gyemerah sammelte in Hamburg und zuvor in Bochum bereits reichlich Zweitligaerfahrung: Der gebürtige Berliner bringt die Routine von 123 Spielen in Deutschlands zweithöchster Spielklasse mit.

"Nach intensiven und vertrauensvollen Gesprächen mit der Nürnberger Vereinsführung habe ich mich ganz bewusst für den Weg beim und mit dem FCN entschieden. Ich bin überzeugt davon, dass wir in der 2. Liga eine gute Rolle spielen können und werde jeden Tag mein Bestes geben, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein." Jan Gyamerah in einer Club-Mitteilung