Verteidiger des FC Bayern: Upamecano bleibt gesperrt

Keine zehn Minuten waren zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach am 21. Spieltag gespielt, da musste Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano das Feld schon wieder verlassen - Rot wegen einer Notbremse, also unsportlichem Verhalten. Eine Sperre von einem Spiel für den französischen Nationalspieler wurde deshalb verhängt.

Nagelsmann schon mit Geldstrafe belegt

Akzeptieren wollten Spieler und Verein die Sperre nicht. Schon während des Spiels hatte sich Bayern-Coach Julian Nagelsmann lautstark über die Schiedsrichter-Entscheidung beschwert. Für seine verbalen Entgleisungen wurde der 35-Jährige vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einer Strafe von 50.000 Euro verurteilt. Ein Einzelrichterverfahren hatte im Anschluss die Sperre von Upamecano auf ein Spiel festgelegt. Die Bayern legten Einspruch ein.

Upamecano bleibt für Topspiel gesperrt

Das DFB-Sportgericht hat diesen Einspruch jetzt angelehnt. Der Vorsitzende Stephan Oberholz erklärte: "Es liegt eine Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters vor. Diese werden im Sinne eines funktionierenden Spielbetriebs weltweit von der FIFA geschützt. Einzige Ausnahme davon wäre ein offensichtlicher Irrtum des Unparteiischen. Dieser liegt bei einer Spielerverwechslung vor, oder wenn es zwischen dem Spieler und seinem Gegenspieler nachweislich keinerlei Kontakt gab." Nach Oberholzer war aber beides nicht der Fall in dieser Situation. Damit muss der deutsche Fußball-Rekordmeister am Sonntag (17.30 Uhr in der Radiolivereportage zum Hören) im Bundesliga-Topspiel gegen den 1. FC Union Berlin auf Upamecano verzichten.