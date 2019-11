Verstappen gewinnt in Brasilien, Debakel für Vettel und Ferrari

Max Verstappen hat in São Paulo das vorletzte Formel-1-Rennen der Saison gewonnen. Der Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden setzte sich am Sonntag beim Großen Preis von Brasilien vor dem Franzosen Pierre Gasly im Toro Rosso durch, der damit erstmals auf dem Posium landete. Dritter wurde der Spanier Carlos Sainz im McLaren. Zuerst war Lewis Hamilton im Mercedes für den dritten Platz gekürt worden. Der sechsmalige Formel-1-Weltmeister wurde jedoch nach Rennende mit einer Fünf-Sekundenstrafe belegt und rutschte auf den siebten Rang zurück. Verstappen war schon aus der Poleposition gestartet und behielt auch in einer wilden Schlussphase die Nerven. Für ihn ist es der dritte Saisonsieg und der achte seiner Karriere. Im WM-Klassement schob sich der 22-jährige dadurch auf den dritten Rang.

Nach Kollision mit Teamkollegen: Vettel ausgeschieden

Sebastian Vettel erlebte in seinem Formel-1-Jubiläumsrennen ein Debakel. Ausgerechnet in seinem 100. Rennen für Ferrari lieferten sich er und sein Teamkollege Charles Leclerc kurz vor Ende ein enges Duell um Platz vier. Nach einer Kollision in der 66. Runde schieden beide mit einem Reifenschaden aus. Damit ist der Streit zwischen den beiden Stallrivalen, der sich in dieser Saison sich schon öfters zugespitzt hatte, endgültig eskaliert. Beide brüllten jeweils in ihren Autos vor Wut über den Teamkollegen. Chancen auf den Sieg hatte das Ferrari-Duo nicht gehabt, nun sind Vettel und Ferrari nach dem Titel-K.o. im Duell mit Weltmeister Lewis Hamilton aber am Tiefpunkt der Saison angekommen.

Das Rennen ist gelaufen, es ist bitter, wir werden darüber sprechen. Charles hat versucht zu überholen, ich habe mich auf die nächste Gerade konzentriert und dachte schon, ich wäre vorbei. Dann kam es zum Knall. Sebastian Vettel

Während Vettel sich um Deeskalation bemühte, ließ Leclerc durchblicken, dass er die Schuld bei Vettel sah. Sie seien jedoch reif genug, das hinter sich zu lassen und werden weiter gut zusammenarbeiten, so der 22-jährige im Interview nach dem Rennen.