Vermasselt Silbereisen den Eisbären-Aufstieg in die DEL2?

Ausgerechnet Florian Silbereisen könnte den Aufstiegsträumen der Eisbären Regensburg einen Strich durch die Rechnung machen. Vor den entscheidenden Playoff-Finalspielen in der Eishockey Oberliga können die Eisbären wegen eines Konzerts des Moderators und Schlagerstars nicht wie gewohnt trainieren.

Arena für Schlagerfest reserviert

Eigentlich spielt und trainiert das Eishockey-Team in der Regensburger Donau-Arena. In dieser findet aber am Donnerstag "Das große Schlagerfest xxl" statt, das von Silbereisen präsentiert wird. Zu der Veranstaltung mit Auftritten von Schlagerstars wie Marianne Rosenberg und Matthias Reim werden in der Mehrzweckarena rund 5.000 Besucher erwartet. Dafür muss laut dem Betreiber Stadtwerk Regensburg die Eisfläche abgedeckt werden. Die Eisbären können so nicht in Regensburg trainieren – auch weil die eigentliche Trainingseisfläche bereits seit einiger Zeit abgetaut ist und ebenfalls für Veranstaltungen genutzt wird.

Training in München

Die Eisbären müssen deshalb für das Training nach München ausweichen, da auch andere Eisflächen in der Umgebung, zum Beispiel in Straubing oder Landshut nicht zur Verfügung standen. Für die Mannschaft sei das eine große Störung in der Vorbereitung auf die wichtigen Aufstiegsspiele, sagt Eisbären Hauptgesellschafter Christian Volkmer.

"Das ist sportlich eine Katastrophe. Das ist eine massivste Unterbrechung im Trainingsrhythmus." Eisbären-Chef Christian Volkmer

In München hätte das Team beinahe nur noch eine Kabine ohne Duschen bekommen, sagt Volkmer. Dazu kommt aus Sicht der Eisbären, dass die Eisfläche nach dem Abbau erst wenige Stunden vor dem vierten und vielleicht schon entscheidenden Finalspiel am Freitag wiederaufbereitet werden kann. Darunter werde aus Sicht Volkmers die Eisqualität leiden. "Optimal ist das nicht. Das Team kennt die Beschaffenheit des Eises normalerweise. Dadurch verlieren wir einen Teil unseres Heimvorteils."

Eisbären-Boss beklagt Rücksichtslosigkeit

Die Eisbären hätten sich mehr Rücksicht auf die Termine der Eishockeysaison gewünscht. "Das hat auch was mit Prioritätensetzung zu tun und die muss sich in Regensburg, glaube ich ändern", sagt der Eisbären-Boss.

Aktuelle Sportmeldungen auf BR24

Das Stadtwerk Regensburg hält als Betreiber dagegen. Das Konzert mit Florian Silbereisen sei bereits vor über einem Jahr terminiert worden. Damals habe es noch nicht einmal einen Rahmenspielplan für die Eishockeysaison gegeben. Die Eisfläche könnte darüber hinaus schon am Freitagvormittag wieder für das Training genutzt werden, so ein Sprecher.

Größter Erfolg seit 21 Jahren möglich

Volkmer hofft, dass die Mannschaft das wegsteckt. Mit einem Finaleinzug hätte wohl selbst bei den Eisbären vor der Saison kaum jemand gerechnet. Vor dem dritten Spiel heute Abend steht es in der Serie 1:1. "Das ist das erste Finale für uns seit 21 Jahren. Die Mannschaft ist super in Form. Die Jungs sind absolut heiß. Wir wollen aufsteigen", sagt Volkmer.