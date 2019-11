Verlorene Zitterpartie: Kissinger Wölfe melden Mannschaft ab

Es ist das vorläufige Aus für die Kissinger Wölfe in der Bayernliga: Mit sofortiger Wirkung zieht der Eishockeyclub seine erste Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurück. Das steht auf der Internetseite der bayerischen Eishockeyvereine. Die Abmeldung kommt nicht unerwartet: Die Kissinger Wölfe können die Bad Kissinger Eishalle nicht mehr nutzen.

Insolvenzverfahren gegen Hallen-Eigentümer

Ein Grund war, dass gegen den Eigentümer der Halle, einen ukrainischen Investor, ein Insolvenzverfahren läuft. Die Bad Kissinger Stadtwerke sind auf hohen Kosten sitzen geblieben. Die Verantwortlichen der Eishockey-Bayernliga haben in der im Herbst gestarteten Saison die Spiele schon so gelegt, dass die Kissinger Wölfe quasi nur Auswärtsspiele hatten. Zuletzt hat die Erste Mannschaft in Lauterbach nordwestlich von Fulda oder in Haßfurt trainiert. Der Spielbetrieb für den Nachwuchs soll in Haßfurt beziehungsweise Lauterbach weitergehen.

Kissinger Wölfe wollen demnächst weitere Infos veröffentlichen

"Das soziale Projekt in Bad Kissingen ist beendet", schreibt die Vorstandschaft der Kissinger Wölfe auf ihrer Facebook-Seite. Ein ausführlicher Bericht und Fakten der letzten Wochen, die auch den Verkauf der Eishalle betreffen, würden in Kürze präsentiert, heißt es weiter.