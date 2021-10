Verlieren verboten: Straubing Tigers erwarten Bietigheim

Nach vier Niederlagen in Folge wächst der Druck auf die Straubing Tigers. Um nicht schon früh in der Saison den Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu verlieren, muss ein Sieg her. Ab 19.30 Uhr geht es im Stadion am Pulverturm gegen den DEL-Aufsteiger aus Bietigheim.

Straubing ist Tabellenvorletzter

Derzeit ist das niederbayerische Team von Trainer Tom Pokel mit sechs Punkten Vorletzter. Pokel kündigte in der Pressekonferenz am Donnerstag an, seine Mannschaft werde bissiger, härter und schneller als zuletzt auftreten.

"Wir haben uns selbst in diese Lage gebracht und müssen selbst die Punkte holen. Jetzt wird es langsam Zeit!" Tom Pokel, Trainer der Straubing Tigers

Zumindest personell entspannt sich die Lage für die Straubing Tigers. Verteidiger Benedikt Schopper dürfte wieder spielen können, einzig Mario Zimmermann werde noch bis zu zwei Wochen ausfallen, so Pokel.

Ehemalige Tigers jetzt im Steelers-Trikot

Aufsteiger Bietigheim Steelers hat ebenfalls erst sechs Punkte gesammelt und wird hoch motiviert nach Niederbayern reisen. Gleich mehrere Akteure der Baden-Württemberger haben bereits das Straubinger Trikot getragen, unter anderem Mitch Heard, der letztes Jahr noch bei den Tigers war.

Auswärtsspiel in Wolfsburg am Sonntag

Am Sonntag ab 19 Uhr spielen die Straubing Tigers dann bei den Wolfsburg Grizzlys. Dort zu punkten wäre für die Niederbayern wohl eine Überraschung. Die Niedersachsen sind derzeit Tabellendritter.