Verletzungspech: Saison-Aus für Wallner

Beim ersten Slalom-Wettbewerb der Saison hatte Wallner im finnischen Levi mit Platz 14 die beste deutsche Platzierung eingefahren und damit auch bereits die halbe WM-Norm in der Tasche.

Wallner galt als eine Hoffnungsträgerin für das seit Jahren um Erfolg ringende deutsche Slalom-Team. "Sie ist eine Kämpferin und ein positives Mädel", sagte Bundestrainer Jürgen Graller. "Wir hatten die Hoffnung, dass sie jetzt mal nach vorne kommt. Eigentlich war alles gut angerichtet."

Die Hoffnungsträgerin fällt aus

Beim Slalomtraining für den nächsten Wettkampf am Sonntag (25.11.18) in Killington, zog sich die 24-Jährige jetzt die Verletzung im rechten Knie zu und muss die WM-Saison vorzeitig beenden. Die Inzellerin werde nun zurück nach Deutschland fliegen und in den nächsten Tagen operiert, teilte der Deutsche Skiverband (DSV) mit.

Schon 2015 war bei der Inzellerin das Kreuzband im selben Knie gerissen. Zuletzt musste sie wegen eines langwierigen Infekts eine zweimonatige Trainingspause einlegen.