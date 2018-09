Verletzter Augsburger Torjubler Ji fällt wochenlang aus

Mit einem großen Sprung hatte der Südkoreaner seinen Führungstreffer in der 82. Minute im Spiel beim FSV Mainz 05 gefeiert. Zwei Tage nach der Partie ergab die Untersuchung der Ärzte, dass der FC Augsburg nun wochenlang auf den Offensivspieler verzichten muss. Immerhin konnte der anfangs befürchtete Kreuzbandriss ausgeschlossen werden.

Treffer als Anreiz für die Reha-Phase

"Ich werde jetzt in der Reha alles tun, um so schnell wie möglich wieder zurückzukommen", sagte Ji nach der Diagnose. Aufmunternde Worte bekam er auch von Manager Stefan Reuter zu hören: "Das Tor hätte ihm sicher weiteren Auftrieb gegeben. Doch nun muss er das gute Gefühl des Treffers in die Reha mitnehmen, um so schnell wie möglich wieder fit zu werden".