Verkauf der Unterhaching-Aktien hat begonnen

Jeder Interessent kann die Aktien der Spielvereinigung kaufen, es besteht keinerlei Mindestzeichnungslimit. Der Erwerb ist über die Münchner Börse möglich. Ende Juli endet die Zeichnungsfrist, danach beginnt der Handel mit den Papieren. Bisher war der Bundesligist Borussia Dortmund im Herbst 2000 als erster und bislang einziger deutscher Verein an die Börse gegangen.

Aufstieg in die 2. Bundesliga angestrebt

Mit dem Gang aufs Parkett will die SpVgg Unterhaching den Etat für die kommenden drei Spielzeiten sichern. Laut Vereinsangaben wäre der Klub dadurch schuldenfrei, könnte weiter in das Nachwuchsleistungszentrum und das Stadion investieren sowie den Profi-Kader gezielt weiterentwickeln. Durch diese Maßnahmen soll in den nächsten drei Jahren der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelingen.

"Jetzt soll uns eine breit gestreute Eigenkapitalfinanzierung die finanzielle Sicherheit geben, um den Aufstieg bis zur Saison 2021/22 offensiv anzugehen." SpVgg-Geschäftsführer Manfred Schwabl

SpVgg Unterhaching hält 50 Prozent der Aktien

Der Verein wird auch künftig die Kontrolle über die Geschäftsführung der börsennotierten Gesellschaft haben. Die SpVgg will 50 Prozent der Aktien halten, Geschäftsführer Manfred Schwabl stehen 16,66 Prozent zu.