"Verdienter Sieg" - FC Bayern sendet "ganz wichtiges Signal"

18. Auftaktsieg in Folge in der Königsklasse

"Wir haben absolut verdient gewonnen", fand auch Coach Julian Nagelsmann. Doppel-Torschütze Lewandowski sprach von einer "ganz starken Leistung", der ehemalige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge von einem "ersten großen Schritt".

So ist es: Beim ersten europäischen Einsatz unter Neu-Coach Julian Nagelsmann feierten die Bayern den 18. Auftaktsieg nacheinander in der Königsklasse und legten so den Grundstein für das Weiterkommen in Gruppe E mit Benfica Lissabon und Dynamo Kiew als weiteren Gegnern.