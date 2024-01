Verbot von Fluor-Skiwachs: Auswirkungen für den Breitensport?

Das Skistadion Hohenzollern am Arbersee. Hier trainieren die Nachwuchsbiathleten des Landesleistungszentrums im Bayerischen Wald auf 950 Metern Höhe. An der letzten kleinen Abfahrt zum Schießstand stehen Stützpunkttrainer Mathias Ahrens und sein Schützling Marlon Eidloth auf ihren schmalen Langlauflatten. "Dann wollen wir mal die kalten Ski ausprobieren, wie sie im Vergleich sind, deiner zu meinem. Am Anfang zum Ausgleiten", sagt Ahrens.

Fluor-Verbot auch im Nachwuchs

Trainer Ahrens und der 18-jährige Marlon gleiten den Hang hinab. Der Schnee ist heute besonders feucht am Arber. Früher hätten die beiden ihre Ski daher mit Fluorwachs präpariert. Denn Fluor-Kohlenstoff-Verbindungen haben enorme wasser- und schutzabweisende Eigenschaften. Doch das geht seit dieser Saison nicht mehr. Denn fluorhaltiges Wachs ist nicht nur bei den Profis im Weltcup und im zweitklassigen IBU-Cup, sondern seitens des Deutschen Skiverbands auch in Marlons Altersklasse verboten. Vorgeschrieben ist nun ein fluorfreies Einheitswachs für alle.

Fluor gilt als gesundheits- und umweltschädlich

Doch worum geht es hier eigentlich? Seit einigen Jahren wird über die sogenannten per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen, kurz "PFAS", diskutiert. Laut Umweltbundesamt beschreibt dieser Begriff eine Gruppe von mehr als 4.700 Chemikalien, die in vielen Lebensbereichen vorkommen – unter anderem in Textilien, Schaumlöschmitteln, Arzneimitteln oder eben Skiwachsen. Auch hier ist noch einmal zu unterscheiden zwischen Perfluoroctansulfonsäure ("PFOS") wie zum Beispiel im Feuerlöschschaum und Perfluoroctansäure ("PFOA"), die in Skiwachsen zu finden ist.

Der BUND fordert ein Verbot

Die PFAS bauen sich kaum oder nur sehr langsam ab. Daher wird ihnen eine umwelt- und gesundheitsschädliche Wirkung nachgesagt. Beim Menschen – so sollen Studien nach einem Papier des Bunds für Naturschutz und Umwelt (BUND) zeigen – könne dies unter anderem zu Schilddrüsenerkrankungen, Leberschädigungen oder sogar Nierenkrebs führen. Der BUND fordert daher schon länger einen vollständigen Ausstieg aus der PFAS-Produktion bis 2025 in verbrauchernahen Bereichen.