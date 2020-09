Verbandsstreit: Spaltung des bayerischen Sports droht

Die Sportfachverbände, die an dem Treffen teilnahmen, darunter auch der Bayerische Fußballverband (BFV), fühlen sich in der Struktur des BLSV nicht ausreichend berücksichtigt. Sie haben nun beschlossen, am 12. Oktober mit "Team Sport Bayern“ einen eigenen Verband zu gründen.

"Wir haben ein Positionspapier formuliert. Darin kommt zum Ausdruck, dass wir dieses Geschäftsfeld, eine eigene Abteilung im Hauptamt des BLSV, benötigen", sagt Alfons Hölzl, Sprecher von Team Sport Bayern: ."Wir haben von März bis Juli Verhandlungen geführt. Leider konnten wir dieses Ziel nicht erreichen, so dass wir nun zu dem Schluss gekommen sind: Es ist wichtig, einen eigenen Verband damit zu betrauen."