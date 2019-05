Veranstaltungstipp: Bayerisches Landesturnfest in Schweinfurt

Landesturnfest – das klingt vielleicht ein wenig altbacken. Dieses Klischee wollen die Organisatoren des Schweinfurter Landesturnfestes (www.turnfest19.de) aber gezielt beseitigen: und zwar mit einem Mitmachprogramm rund um die Wettkämpfe für jede Altersklasse und für jeden Fitnessgrad.

"Trendsportpark" mit Slackline, Parkour und Tauchen

"Wenn wir sagen, wir haben ein Turnfest und wir bieten euch etwas zum Turnen an, dann zucken unsere Besucher immer zurück und sagen: Ne, das ist Reck und Barren, da habe ich mir schon immer weh getan." Das sei aber ein überholtes Bild, erklärt der erste Vorsitzende des Organisationskomitees, Andy Krainhöfner.

Statt sich am Barren zu quälen, können Besucher Fitness-, Freizeit- und Gesundheitssport ausprobieren. Neben geführten Wanderungen und Mountainbike-Touren ist es zum Beispiel möglich, im Stadtpark an den Wehranlagen Trendsportarten wie Slackline, Parkour oder Tauchen zu testen - auch ganz spontan und größtenteils kostenlos. Der "Trendsportpark" ist von Donnerstag, dem 30. Mai, bis Samstag, den 1. Juni, von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Von Kinderturnen bis Seniorensport

Wer gleich die ganze Familie mitbringen möchte, findet sowohl Angebote für die Kinder als auch für die Großeltern. Auf dem Parkgelände rund um die Stadtmauer können sich Kinder auf Hüpfburgen austoben, ihre Fähigkeiten beim Klettern unter Beweis stellen oder den Weg durch ein Labyrinth finden. Unter dem Motto "Mach mit, bleib fit" haben auch Senioren die Möglichkeit, in der Parkanlage "Am Oberen Wall" ihre Fitness zu testen.

Ein besonderes Projekt in diesem Rahmen ist der inklusive Mehrkampf. Menschen mit und ohne Behinderung können ohne Voranmeldung am Freitag, den 31. Mai, oder am Samstag, den 1. Juni, ins Willi-Sachs-Stadion kommen und an einem der Wettkämpfe im Laufen, Springen und Werfen teilnehmen.