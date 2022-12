Veranstaltungstipps: Die letzten Laufevents des Jahres

Das Jahr 2022 hat bei vielen Läuferinnen und Läufern die Sportuhren brennen lassen. Kilometer um Kilometer wurden gesammelt und die Medaillensammlung ist möglichweise auch gewachsen. Damit muss es jetzt kurz vor Weihnachten noch nicht vorbei sein. Die letzten Laufevents des Jahres stehen noch an: die Silvesterläufe.

Silvesterlauf in Amberg

In Amberg zum Beispiel kann man zwischen einer Streckenlänge von 600 Metern bis 7,5 Kilometern wählen - und wenn man möchte beim Hobbylauf auch ohne Wertung. Zudem wird ein Euro pro gelaufenen Kilometer an das Diakonische Werk Amberg-Sulzbach gespendet.

An Silvester feiern und zwei Tage vorher laufen

Wer auf den Muskelkater an Neujahr verzichten möchte und Silvester lieber feiernd verbringt, kann am 29.12. beim Vorsilvesterlauf in Aschau im Chiemgau teilnehmen. Der Lauf findet am Abend statt. Viele Geschäfte schaffen mit Kerzen und Lichtdekorationen eine besondere Stimmung. Entlang der Strecke versammeln sich Leute, die die Läuferinnen und Läufer anfeuern.