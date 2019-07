Veranstaltungstipp: Yoga mitten in der Stadt

Yoga-Termine in Nürnberg, München und Bad Kissingen

Angebote gibt es beispielsweise in Nürnberg immer mittwochs von 18.30 Uhr im Luitpoldhain vor der Ehrenhalle, jeden zweiten Mittwoch in der Rosenau von 19 bis 20.30 Uhr oder auch Yoga am See am Dutzendteich donnerstags um 7.30 Uhr sowie auf der Wöhrder Wiese donnerstags ab 16.30 Uhr. Und einmal im Monat am Samstag um 10 Uhr in Erlenstegen am Platnersberg.

In München sind die regelmäßigen Yoga-Termine sonntags 18 bis 18.45 Uhr im Luitpoldpark, sonntags 9.30 bis 10.30 Uhr im Westpark, montags 18 bis 18.45 Uhr im Riemer Park und freitags 18 bis 18.45 Uhr im Ostpark.

Außerdem in Bad Kissingen im Luitpoldpark dienstags 9.30 bis 10.30 Uhr.

(Alle Angaben ohne Gewähr.)