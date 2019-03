Veranstaltungstipp: Winterschwimmen in Nittenau

Das Schwimmen beginnt um 12:00 Uhr mit der Anmeldung in der Aula der Volksschule in Nittenau. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden wird um ca. 14:00 Uhr ins Wasser gegangen, um die ca. drei Kilometer lange Schwimmstrecke zu meistern. Anschließend lädt die Ortsgruppe der Wasseracht Nittenau zum gemütlichen Beisammensein in die Volksschule ein, wo es auch eine kleine Siegerehrung geben wird.

Die Teilnahme am Winterschwimmen kostet bei Voranmeldung bis sieben Tage vor der Veranstaltung zehn Euro, bei Nachmeldung am Veranstaltungstag 15 Euro. In der Anmeldegebühr sind jeweils ein Essen und ein kleines Geschenk für jeden Schwimmer inclusive. Voranmeldung an winterschwimmen@wasserwacht-nittenau.de, Ansprechpartner ist Andreas Fuchs, Tel. 0151 40717293.

weiterführender Link:

http://www.wasserwacht-nittenau.de