Veranstaltungstipp: Wanderung auf den Gallnerberg

"Bayerisch Kanada" wird das Viechtacher Land auch genannt. Das verspricht schöne und wilde Landschaften. Am 28. September startet dort die Herbstwanderwoche. Die erste Tagestour findet im Raum Elisabethszell-Haibach statt und führt über den Gallnerberg bis nach Denkzell.

Brotzeit und Kondition mitbringen

Dort gibt es die Möglichkeit zur Einkehr. Eigene Verpflegung im Rucksack sollte trotzdem jeder mitbringen. Die Tour wird schließlich knapp fünfeinhalb Stunden dauern. Trotzdem brauchen Interessierte keine Angst zu haben. Wanderführer Jakob Pellkofer sagt, für die mittelschwere Tour sei eine "vernünftige Wanderkondition ausreichend".

Bustransfer zum Ausgangspunkt der Wanderung

Zurück von Denkzell, geht es dann im Bus. Den Bustransfer müssen die Wanderer selbst zahlen, ansonsten ist die Wanderung kostenlos. Start ist am kommenden Samstag, 28. September, um 8.30 Uhr auf dem Parkplatz P1 in der Bierfeldstraße in Viechtach.