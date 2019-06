Veranstaltungstipp: Wandern mit Eseln

Den Tag mit einem Esel verbringen. Entweder bei einer Tages- oder einer Halbtagestour. Neben der eigentlichen Wanderung können sich die Teilnehmer und die Esel erst mal beschnuppern. Zum Programm gehört ebenso das Füttern und Putzen der Esel. Im Anschluss gibt Veranstalterin Elke Hofmann noch eine kurze Theorie-Einheit über die Welt der Esel, bei der man noch das ein oder andere lernen kann.

Die Tagestouren dauern ca. sechs Stunden, gewandert wird ca. 4,5 Stunden. Die Halbtagetouren finden erst wieder in den Wintermonaten ab Dezember statt. Treffpunkt für die Tagestouren ist immer um 10 Uhr am Parkplatz des Hallenbads in Unterwössen.

Variable Routen

Die Routen variieren je nach Wetterlage und nach den Wünschen der Gruppe. In jedem Fall geht es aber durch das Achental, vorbei am Wössner See in die Berge. Die Esel laufen etwas langsamer, weshalb die Gesamtstrecke auch nicht länger als 10 Kilometer ist. Wenn Eltern ihren Kindern diese Distanz zutrauen, können auch schon ganz junge Wanderfans dabei sein. Die Tiere sind sehr zahm und zutraulich. Sie leben im Anwesen von Elkes Geschäftspartnerin Andrea und sind den Umgang mit Kindern gewöhnt. Da ist bestimmt auch die ein oder andere Streicheleinheit drin.

Neben festem Schuhwerk sollte man auch in jedem Fall wetterfeste Kleidung und Getränke mitnehmen. Auf Wunsch wird auf einer Alm eingekehrt. Wer interessiert ist, kann sich unter www.wanderwelten-chiemgau.de weitere Infos einholen. Auf der Website kann man sich dann auch für die Touren anmelden. Für Familien gibt es einen Sonderpreis.

Allgemeine Infos:

Die Halbtagestouren finden nur von Dezember bis Anfang Mai statt. Ab vier Personen sind zudem individuelle Führungen möglich.

Bei den Eseln angekommen findet erstmal ein gegenseitiges Beschnuppern, sowie eine kurze Theorieeinheit zu den Eseln statt, in der u.a. Herkunft und Leben der Tiere, Verhalten in freier Wildbahn, Nahrung und das Reagieren der Tiere auf den Menschen erklärt wird. Die Esel sind zwischen 4 und 32 Jahren alt, sehr wandererprobt und sehr zahm/zugänglich.

Kostenpunkt: 49€ pro Erwachsener, 19€ pro Kind, zwei Eltern mit einem Kind zahlen zusammen 78 €

Dauer: ca. 4,5 Stunden reine Laufzeit

Anmeldungen müssen vorab über die Website oder telefonisch erfolgen.Bei weiteren Fragen:

Elke Hofmann

0157/51171535 oder 08641/6975737

www.wanderwelten-chiemgau.de