Veranstaltungstipp: Tanzwerkstatt Europa - endlich wieder Tanzen

Mal wieder so richtig abtanzen? Leider etwas, dass aufgrund der Corona-Pandemie im Moment noch nicht überall so richtig durchführbar ist. Da haben es die Performance-Tänzer schon besser. Vom 28. Juli bis zum 7. August steigt in München die Tanzwerkstatt Europa.

Zum 29. Mal verwandeln Choreografen, Newcomer und tanzbegeisterte Amateure aus Bayern und der ganzen Welt die Stadt München zehn Tage lang in einen Hotspot der internationalen zeitgenössischen Tanzszene. Das ganze Spektakel mit einem breiten Angebot an Workshops und Erlebnissen läuft natürlich nach einem strengen Hygienekonzept ab. Aber - und das ist eben das Schöne, bei diesem Spektakel kommen Profis und Amateure zusammen.

Informationen zur Tanzwerkstatt Europa gibt’s unter: www.jointadventures.net