Veranstaltungstipp: Stauseelauf in Bad Wörishofen

Die Gefahr für die Läufer und Helfer soll so gering wie möglich sein. Das Maßnahmen- und Hygienekonzept wurde mit dem Landratsamt Unterallgäu abgestimmt. "In diesem Jahr akzeptieren wir nur Voranmeldungen, im Start- und Zielbereich können wir keine Zuschauer zulassen. Auf der Strecke dürfen die Zuschauer aber anfeuern. Auf die Siegerehrung müssen wir leider verzichten und der größte Unterschied wird sein, dass wir nicht alle auf einmal starten, sondern dass wir blockweise immer zehn Personen auf die Strecke schicken und das mit einer Minute Abstand", sagt der Veranstalter Thomas Wegst, der auch Vorstand des TSV Bad Wörishofen ist.

Eine Runde geht über 5,3 Kilometer

Eines bleibt auch in Coronazeiten gleich, die schöne Landschaft im Unterallgäu: "Die Strecke beginnt am Stausee in Bad Wörishofen, am dortigen Segelheim geht es dann immer am Stausee und an der Wertach entlang, die erste Hälfte der Runde mit Blick auf die Berge. Danach geht’s weiter am Wasser entlang zurück zum Segelheim. Eine Runde geht über 5,3 Kilometer", erklärt Wegst.

Zur Wahl stehen den Läufern die einfache Runde oder die doppelte Distanz über zwei Runden und 10,6 Kilometer. So können auch weniger ambitionierte Sportler starten. Bei der familiären Veranstaltungen gab es in den letzten Jahren jeweils rund 150 Bewerber.

Wichtig: Anmeldungen sind Corona-bedingt nur online bis Freitag, 14. August um 12 Uhr möglich. Nachmeldungen vor dem Start um 18 Uhr sind ausgeschlossen.

Weitere Infos und Anmeldung:

https://www.tsv-bw.de/leichtathletik-stauseelauf.html