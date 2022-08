Veranstaltungstipp: "Sports Connect“ in Ruhpolding

Zur Mountainbike-Tour mit Biathlon-Olympiasieger Michael Greis, zum Wandern mit den Huber-Buam oder aufs Rad mit Tour-de-France-Etappensieger Marcus Burghardt: Der Sporttag „Sports Connect“ hält ein umfangreiches und starbesetztes Freizeitangebot parat.

Startgeld geht an "Athletes for Ukraine“

Das Startgeld von 25 Euro kommt dabei dem Verein "Athletes for Ukraine“ zu Gute, den der Ex-Biathlet und Olympiasieger Jens Steinigen gegründet hat. "Wir liefern Hilfsgüter in die Ukraine, unterstützen eine Sportschule in Tschernihiw und veranstalten Kindersporttage in ganz Bayern“, erklärt Steinigen die Hilfs-Projekte. Die Teilnahme bei "Sports Connenct“ ist für alle Ukrainer und Kinder unter 14 Jahren kostenlos. Die Aktionen starten am 20. August um 12 Uhr.

Mehr Infos unter: https://www.athletes-for-ukraine.org/en/