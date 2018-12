Veranstaltungstipp: Sport auf dem Weihnachtsmarkt

Auf dem Ansbacher Weihnachtsmarkt gibt es neben Glühwein und Bratwurstsemmeln auch Rodelspaß für Kinder und Erwachsene. Die 30 Meter lange Rodelbahn hinter dem Stadthaus auf dem Johann-Sebastian-Bach-Platz lädt bei jeder Witterung zu einer rasanten Abfahrt ein. Mit Schlitten oder wahlweise auch Teppich geht es die Halfpipe ähnliche Strecke entlang.

Schlittschuhlaufen am Stachus

Mit dem Münchner Eiszauber am Stachus ist für Sportfreunde etwas ganz Besonderes geboten. Für wenig Geld kann man noch bis zum 13. Januar auf einer riesigen Eisbahn seine Runden ziehen und das mitten in der Stadt. Geöffnet ist diese täglich von 10:30 bis 22:00 Uhr. Für Abwechslung sorgt jeden Abend eine Motto Party, wie zum Beispiel "Tracht on Ice". Und wer genug vom Eislaufen hat, kann sich gleich nebenan bei heißen Getränken und bayerischen Schmankerln wieder aufwärmen.

Eisstockschießen in Ingolstadt

Schlittschuhlaufen und vor allem auch Eisstockschießen kann man unter anderem in der Eisarena am Schloss in Ingolstadt. Am Paradeplatz wurde dafür extra eine 500 Quadratmetergroße Echt-Eisfläche aufgebaut. Eine Skihütte, eine Punschhütte und weitere Stände laden bis Silvester zum Verweilen ein.

Weihnachten am Waldwipfel-Weg

Ein Sportevent ist der Weihnachtsmarkt am Wald-Wipfelweg in Maibrunn praktisch an sich schon. Wer den Weg bis zum Schluss geht, wird mit einem herrlichen Blick über den Bayerischen Wald belohnt. Neben der tollen Aussicht warten auch hier Glühwein und andere winterliche Gaumenfreuden auf die Besucher.

