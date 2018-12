Veranstaltungstipp: Silvesterläufe in Bayern

Der teilnehmerstärkste Lauf findet in München statt. Dort treffen sich jedes Jahr rund 3.500 Läufer, um dem Jahr einen sportlichen Abschluss zu geben. Für besonderes Ambiente sorgt die Kulisse des Rundwegs, welche durch den Münchner Olympiapark führt. Dort werden Strecken von 10 Kilometern bis 0,5 Kilometern angeboten. Start und Ziel befinden sich für alle am Ehrengastbereich des Olympiastadions (Spiridon-Louis-Ring). https://www.silvesterlauf-muenchen.de/

In Nürnberg laufen für den guten Zweck

In Nürnberg beginnt am Sebastianspital der 5 Kilometer lange Rundkurs. Dieser erstreckt sich über eine flache und komplett asphaltierte Strecke rund um den Wöhrder See. Wem die fünf Kilometer noch nicht ausreichen, der kann beim 10 Kilometer Lauf sein Können unter Beweis stellen. Dafür wird die Runde zwei Mal gelaufen.

Die Teilnehmer halten nicht nur ihren Körper fit, sondern tun auch etwas für den guten Zweck. 0,50 € der Startgebühr jedes Teilnehmers gehen als Spende an die Wärmestube der Caritas und der Stadtmission Nürnberg.

https://team-klinikum-nuernberg.de/silvesterlauf

In Amberg geht es entlang der alten Stadtmauer

Einen sportlichen Jahresabschluss bietet auch der Silvesterlauf in Amberg in der Oberpfalz. Neben dem Hauptlauf von 7,5 Kilometern wird hier auch auf Teamgeist gesetzt. Mit einem Staffel- und Firmenlauf von je 5 Kilometer ist für jeden etwas dabei. Auch für die ganz Kleinen, welche bei einem 1,5 Kilometer langen Bambini-Lauf antreten können. Die Strecken führen durch die festlich beleuchtete Innenstadt und entlang der alten Stadtmauer.

http://www.cis-amberg.de/

Zum 45. Mal läuft man in Bamberg

Zum 45. Mal findet der Silvesterlauf nun schon in Bamberg statt. Die Laufstrecke führt rund um den Luisenhain auf ebenen Asphalt- und Sandwegen. Start und Ziel befinden sich auf Höhe des Kanalwehres an der Schleuse Bamberg-Süd. Den Teilnehmern stehen je nach eigenem Anspruch Strecken von 3 Kilometer bis 18 Kilometer zur Verfügung.

https://www.lg-bamberg.de/

In Gersthofen wird auch gewandert und gewalkt

Im schwäbischen Gersthofen wird neben dem traditionellen Silvesterlauf auch zum Silvesterwandern und zum Nordic-Walking aufgerufen. Die knapp 10 Kilometer lange Strecke verläuft über Feldwege und geteerte Straßen und ist damit eine von sieben Stationen der LEW Lauftour 2018.

http://www.silvesterlauf-gersthofen.de/