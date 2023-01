Veranstaltungstipp: Schneeschuhfestival in Oberstaufen

Die Bergschule Bergwelt Obertauern hat für das kleine Festival eine große Auswahl an Strecken zusammengestellt:

Verschiedene Touren möglich

"Wir haben am ersten Tag einen Aktivtag, da geht es entweder um eine lange Wanderung, eine achtstündige Wanderung mit 850 Höhenmetern. Dann haben wir - schon etwas gemütlicher - eine sechstündige Wanderung mit etwa 600 Höhenmetern oder eine Genießerrunde - da kann man sich auch mal in den Pferderschlitten reinsetzen und kann sich da mal ein bisschen spazieren fahren lassen. Das ist eine Runde die mit sehr viel Genuss ist. Der Schneeschuhgeher will eigentlich nicht unbedingt ganz viele Höhenmeter gehen, das ist bei uns optimal", sagt Veranstalter Wolfgang Schmid von der Bergschule Bergwelt Oberstaufen.

Testmaterial, Hüttenabend und Iglu bauen

Den Teilnehmern wird Testmaterial angeboten, sie können gemeinsam den Tag bei einem stimmungsvollen Hüttenabend mit Kässpatzen-Essen ausklingen lassen und danach den Rückweg mit Stirnlampen ins Tal antreten.

Der Sonntag wird als Thementag beworben: "Da kann man auch ein Iglu bauen, kann etwas über Lawinen und Verschütteten-Suche lernen. Oder man kann eine Panoramatour hoch oben genießen“, berichtet Wolfgang Schmid.

Weitere Infos und Anmeldung

Die Preise ohne Übernachtung: 158 Euro für die Kombikarte oder als Einzelbuchung Samstag 89 Euro, Sonntag 69 Euro.

www.bergwelt-oberstaufen.de/schneeschuhfestival-oberstaufen