Veranstaltungstipp: Radeln für krebskranke Kinder in Erlangen

Beim ersten Radeln für Charity am 23. Juli in Erlangen kann auf verschiedenen Strecken jeder mitmachen und dabei Gutes tun. Der TSV Altenberg bietet drei verschiedene Rad-Strecken an.

Durch die verschiedenen Strecken sollte für jeden etwas dabei sein. Die Familienrunde geht über 20 Kilometer, die E-Classic-Strecke über 45 Kilometer ist für E-Bikes und Trekkingradler gedacht und eine Rennradrunde über 90 Kilometer: "Sämtliche Strecken sind schön rausgesucht, da ist was fürs Auge dabei, bissl hügelig ist es auch, also da lernt man seine Landkreise mal sehr schön kennen,“ so Veranstalter Martin Liero.

Der Start kostet nichts, aber Spenden sind erwünscht

Für die Teilnahme verlangen die Organisatoren keine Startgelder, erhoffen sich aber großzügige Spenden: „Der Spendenerlös von der Veranstaltung geht zu 100 Prozent an "Toy Run - Träume für kranke Kinder“ in Erlangen. Das ist ein Verein, der sich den Kindern und jugendlichen an der Krankenstation annimmt und mit den Kindern Veranstaltungen durchführt. Die können natürlich die Krankheit nicht heilen, aber so schafft man es wenigstens, dass die Kinder ihre Krankheit mal für einen Tag vergessen können,“ sagt Martin Liero.

Die wichtigsten Veranstaltungsinformationen:

Samstag, 23 Juli von 8.00 bis 15.00 Uhr

freier Start Family / E-Classic von 8:00 bis 11.00 Uhr

Startzeiten der geführten Touren „Race“ via Anmeldung