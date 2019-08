vor etwa einer Stunde

Veranstaltungstipp: Radabnahme in Bayreuth fürs Sportabzeichen

Ausdauer, Koordination und Schnelligkeit fördern und am Ende noch eine Auszeichnung dafür bekommen – das können Radfahrer am kommenden Sonntag, den 25. August, in Bayreuth: bei der Radabnahme fürs Sportabzeichen.