Veranstaltungstipp: Langstreckenschwimmen in der Ruderregatta

Eigentlich hätte das traditionelle Langstreckenschwimmen auf der Olympia-Regattastrecke im Norden Münchens schon Ende Mai stattfinden sollen. Nach zweimaliger Verschiebung wurde das Einzelstart- und Hygienekonzept nun endlich von der zuständigen Behörde abgesegnet.

"Wir freuen uns, dass wir eine entsprechende Genehmigung bekommen haben", sagt Organisator Alexander Fricke: "Wir haben ein Konzept mit einem Teilnehmerfeld von ungefähr 300 Personen vorgelegt. Die wiederum haben wir verteilt in Gruppen à 100 Personen und uns selbst eine Menge Auflagen auferlegt."

Neuer Termin - ohne Buffet und Siegerehrung

Durch die Einzelstarts ist dafür auf der Regattastrecke genügend Platz. Lediglich das Obst- und Kuchenbuffet im Ziel entfällt coronabedingt, und auch eine Siegerehrung werde es nicht geben, so Fricke. Beim Schwimmen sollen die Teilnehmer selbst auf einen Zwei-Meter-Abstand achten.

Längstes Schwimmbecken Münchens

Die Teilnehmer können am 18. Juli zwischen einer Ein- oder Vier-Kilometer Distanz wählen. Das Schwimmen in der Regatta - dem mit 2,23 Kilometern Länge "längsten Schwimmbecken Münchens"- ist laut Fricke etwas ganz Besonderes.

"Das Wasser ist an manchen Stellen wirklich türkisblau . Durch den Grundwassereinfluss ist es sehr sauber und kippt auch im Sommer nicht um. Das hat vom Feeling her was vom Schwimmen in einer Lagune", so der Veranstalter. Die Regattastrecke Oberschleißheim wurde für die Olympischen Sommerspiele 1972 angelegt und war Austragungsort der Wettkämpfe im Kanurennsport und Rudern.

Eine Corona-Maßnahme ist auch, dass keine Nachmeldungen vor Ort möglich sind, deshalb ist etwas Eile geboten. Die Onlineanmeldung ist noch bis Dienstag, den 14 Juli, möglich.