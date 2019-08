Veranstaltungstipp: Langstreckenschwimmen im Chiemsee

Teil des Alpen Open Water Cups

Das Langstreckenschwimmen am Chiemsee ist Teil der Wettkampfserie "Alpen Open Water Cup". Bereits zum dritten Mal findet die Wettkampfserie statt, die die Teilnehmer auf Strecken zwischen zwei und fünf Kilometern in einige der schönsten Seen Bayerns und Österreichs schickt. Bereits geschwommen wurde in Friedenhain-See (Straubing), Simssee (Rosenheim), Trumer Seen (Salzburger Land), Hechtsee (Tirol). Die weiteren Stationen sind der Fuschlsee (Salzkammergut) und der Tegernsee.

Am Chiemsee wird sogar zwei Mal geschwommen. Schon am 14. August fand ein Vollmondschwimmen statt, bei dem unter anderem die Weltmeister Florian Wellbrock und Rob Muffels am Start waren.