05.02.2021, 13:50 Uhr

Veranstaltungstipp: Langlauf Genuss in Coronazeiten

Nicht die Leistung sondern Spaß, Bewegung und Naturgenuss stehen im Vordergrund. So war es in den vergangenen Jahren bei der Chiemgau Team Trophy. Und so soll es auch bei der diesjährigen Auflage des Langlauf Events sein.