Veranstaltungstipp: Inn-Salzach lädt zum "Rad Opening 2019"

Die Radtour beginnt morgens um 10 Uhr. In Waldkraiburg, Mühldorf am Inn, Altötting, Neumarkt-St. Veit, Garching an der Alz und Burghausen gibt es sogenannte "Check-In"Stationen mit individuellen Fahrplänen zum Schloss Tüßling.

Nicht nur eine einfache Radtour

Laut Veranstalterin Andrea Streiter ist für jeden was dabei. Hier erwartet große und kleine Gäste, Radler und Nicht-Radler ab 11.30 Uhr jede Menge Spaß und Unterhaltung, Spiel und Musik begleitet von gutem Essen.

Das Rahmen- und Bühnenprogramm umfasst Auftritte der Band HACKL & KUNST und der Blaskapelle Kraiburg, eine Show der Einrad-Weltmeisterin Lisa Maria Hanny, eine große Spenden-Tombola, Kinderschminken und vieles mehr. Mit Food Trucks, heimischen Schmankerln und exotischen Gerichten wird für das leibliche Wohl gut gesorgt. Höhepunkt des Festes ist ab 17.30 Uhr das Konzert von PAM PAM IDA und dem Silberfischorchester.

Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.