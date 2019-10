Veranstaltungstipp: Im Laufschritt gegen den Krebs

Start und Ziel sind neben dem Erlanger Schloss. Und das Besondere bei diesem Event: Jeder kann laufen so lang und so viel er will. Nur für die Allerkleinsten wird eine Strecke von 320 Metern vorgegeben. Alle anderen können ihre Runden drehen auf der 900-Meter-Strecke im Schlosspark, so lange es Spaß macht und die Ausdauer reicht. Für die Ambitionierten gibt es einen 25-Minuten-Lauf. Da heißt es dann freie Bahn für schnelle Runden im Schlosspark.

Einnahmen zu Gunsten der Krebstherapie

Und auch neben der Strecke gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Mit viel Musik, Torwandschießen und Tombola. Alle Einnahmen des Laufs kommen übrigens der Krebstherapie zu Gute. Also Laufschuhe an und Gutes tun.

Infos unter: laufgegenkrebs.de