vor 35 Minuten

Veranstaltungstipp: Gröbenzeller Familienlauf

Laufen für den guten Zweck in Oberbayern: Am 3. Oktober findet der 12. Gröbenzeller Familienlauf statt. Der Hauptlauf ist zehn Kilometer lang und führt durch die Gröbenzeller Gartenstadt. Die Teilnahmegebühren gehen an eine Jugendsozialstiftung.