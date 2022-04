Veranstaltungstipp: Fit am Rothsee

Zusammen mit Allersberg und Roth versammeln "Die Drei am Rothsee" immer Anfang Mai an wechselnden Orten am See alle Fitnessbegeisterten und Fitnesswilligen zum gemeinsamen Sporteln und Erleben: Dieses Jahr am Strandhaus Birkach. Zwischen 11 und 18 Uhr gibt es hier etwa 50 Angebote zu den Themen Gesundheit, Ernährung und Bewegung.