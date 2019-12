Veranstaltungstipp: Eislaufen in den bayerischen Innenstädten

Auch wenn zum Winter-Wunderland hierzulande vielerorts noch der Schnee fehlt, die Eisflächen in den Innenstädten sind schon bereit zum Pirouettendrehen.

In der Ingolstädter Eisarena am Schloss lässt sich beispielsweise auch der Brunnen am Paradeplatz umkurven. In Erlangen ist der Platz vor dem historischen Palais Stutterheim der Hotspot. Im Kreis Augsburg treffen sich die Schlittschuhfans beim Wintermärchen in Gersthofen.

In Garmisch verwandelt sich der Biergarten am Mohrenplatz in eine Winterlandschaft. In Ingolstadt, Erlangen, Gersthofen und Garmisch haben die Schlittschuhflächen jeweils bis zum 6. Januar geöffnet, in München geht der Eiszauber am Stachus sogar bis zum 12. Januar.