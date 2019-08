Veranstaltungstipp: Dinkelsbühl in Bewegung

Den ganzen August über treffen sich Sportbegeisterte zwei Mal wöchentlich zu verschiedenen Workouts unter fachlicher Anleitung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können in verschiedenen Kursen Bauch, Beine, Po, Arme und Rücken stärken und in neue Trendsportarten, wie Tabata oder XCO-Training, hineinschnuppern.

Größtes Fitness- und Bewegungsprojekt in der Region

Die Freiluft-Kurse in der mittelfränkischen Kleinstadt sind für alle Altersklassen völlig kostenfrei und somit auch sehr verlockend für Neulinge. Besonders voll wird es erfahrungsgemäß zur Monatsmitte, wenn sich die Metal-Fans vom Dinkelsbühler "Summer Breeze"-Festival dazugesellen.

Trainiert wird immer am Mittwochabend (18 bis 21 Uhr) und am Sonntagmorgen (9.30 bis 11.30 Uhr) an der Bleiche, einer großen Wiese direkt vor den Altstadtmauern unweit des Rothenburger Tors. Nur bei schlechtem Wetter wird in die Dreifachturnhalle im Ulmer Weg ausgewichen.

Die Idee, Fitness- Kurse für alle unter freiem Himmel anzubieten, entstand 2013. Das überragende Feedback und der unbeschreibliche Flair führten dazu, "Dinkelsbühl in Bewegung" Jahr für Jahr weiter zu veranstalten und das abwechslungsreiche Angebot weiter auszubauen.

Mehr Infos unter dinkelsbuehl.de