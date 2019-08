Veranstaltungstipp: "Day of Bike" in Wettstetten

Wie ein Formel 1-Rennen soll es ablaufen, sagt Veranstalter Georg Lehmeyer über das Event am 7. September. Also wenn der erste Biker über der Ziellinie ist, ist das Rennen vorbei.

Auf den 36 Kilometern, die für "sportliche Hobbybiker, die auch mal ein Rennen mitfahren wollen" gedacht sind, sind verschiedene Beläge zu befahren: Es gibt Pfade, Waldwege mit Wurzeln genauso wie Schotterbereiche. Die drei Erstplatzierten jedes Rennens bekommen einen Geldpreis. Unter allen Teilnehmern wird zusätzlich ein dreitägiger Aufenthalt in einem Sporthotel am Gardasee verlost.

Die Veranstalter im Landkreis Eichstätt hatten bisher bei 16 Ausgaben 15-mal schönes Wetter. Also hoffen sie, dass es sich auch in diesem Jahr auf der Schleife am Högnerhäusl wiederholt. Die Anmeldung für das Rennen (Start des Hauptrennens 14.00 Uhr) sind bis zum Mittag möglich, kann aber auch im Internet vorzeitig erfolgen.

Schon am Vormittag gibt es ein Kinderrennen, die Wettbewerbe für Jugendliche im U11- und U13-Bereich sowie ein Rennen für Einradfahrer.