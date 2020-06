Veranstaltungstipp: Challenge Women Virtual Run

Das Zeitfenster ist auf 24 Stunden angesetzt. Jede Teilnehmerin kann sich ihren Zeitpunkt selbst wählen. Wer nicht auf der Original-Strecke in Roth - wo sonst am Rande des jährlichen Triathlons ein Frauenrennen stattfindet - teilnimmt, kann sich an jedem anderen Ort, in jeder Zeitzone der Welt einloggen. Ob iPhone oder Android: Wer sich die nur für diesen Lauf programmierte App herunterlädt, kann mit dabei sein.

Der Rest geht fast von ganz allein. Trotz Corona: Auch interessierte Zuschauer und Fans können sich die App kostenfrei herunterladen und ihre Favoritinnen aus dem Startfeld markieren und virtuell begleiten.

Viele internationale Athletinnen mit dabei

Viele internationale Athletinnen wie Nicole Leder, Daniela Bleymehl oder Laura Siddall sind schon gemeldet. Auf der Seite www.challenge-women.de unter Online-Anmeldung ist eine Registrierung noch bis unmittelbar vor dem Start möglich.