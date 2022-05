Veranstaltungstipp: Bamberger Sternenzeltlauf für Kinder-Hospiz

Der 24-Stunden-Lauf kann sowohl vor Ort in Bamberg als auch virtuell per App absolviert werden.

Live im Bamberger Fuchspark-Stadion

Wer direkt vor Ort am Start sein will, läuft im Bamberger Fuchspark-Stadion. Hier gibt es eine automatische Streckenmessung und Flutlicht für die Nachtstunden. Dazu bekommen die Läuferinnen und Läufer eine Snack-Verpflegung. Laufen kann man einzeln oder auch in einer Staffel.

Virtuell mit App

Wer nicht im Fuchspark-Stadion vor Ort mitmachen kann, der hat die Möglichkeit über eine App teilzunehmen. Das Spendenprinzip bleibt das Gleiche: Jeder Laufkilometer ergibt eine Ein-Euro-Spende für das Bamberger Hospiz, das sich bereits im Bau befindet und 2023 fertiggestellt werden soll.

Infos zum Bamberger Sternenzelt-Lauf und zur Anmeldung gibt’s unter: https://sternenzeltlauf.de/