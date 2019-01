Veranstaltungstipp: 24-Stunden-Schwimmen in Hof

Jeder Besucher hat 24 Stunden Zeit, so viele Meter wie möglich zu schwimmen, aber mindestens 50 Meter, das entspricht zwei Bahnen im Schwimmerbecken im HofBad. Da jeder Teilnehmer selbst bestimmt, welche Strecke er in welchem Tempo und in welcher Schwimmart zurücklegt, ist das Event für jedes Fitnesslevel geeignet. Zudem kann beliebig oft Pause gemacht oder zwischendurch sogar nach Hause gegangen werden. Am Ende werden alle geschwommenen Einzelstrecken addiert und wer die längste Strecke am schnellsten zurückgelegt hat, wird ab 18:00 Uhr bei der Siegerehrung gewürdigt.

Auch Firmen können mitmachen

Die Veranstaltung ist in verschiedene Wettbewerbe eingeteilt. Neben den Einzel-, Familien- und Vereinswettbewerben können sich auch Firmengruppen anmelden. Dazu gibt es noch die Youngsters, Teenies und Senioren, welche nach Altersgruppen eingeteilt werden. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, die Registrierung erfolgt an der Kasse.

Weiterführende Link: https://www.stadtwerke-hof.de/baeder/hofbad/24-std-schwimmen.html