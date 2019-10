Veranstaltungstipp: 10. Jetzendorfer Hobby-Cross-Lauf

Es gibt einen Schülerlauf über ca. 630 Meter, einen Jugendlauf über 1.600 Meter. Der Hobbylauf ist 5.400 Meter lang, für Nordic Walker 2.700 Meter. Start ist im Jetzendorfer LOWA-Stadion auf dem Berg.

Abwechslungsreiche Strecke

Die Streckenabschnitte haben unterschiedliche Untergründe. Ein Teilstück ist Asphalt, es geht über einen Feldweg und bergauf und bergab. Die Teilnahme kostet für Erwachsene acht Euro und für Kinder drei Euro. Wenn man sich vor Ort nachmeldet, kommen jeweils noch drei Euro hinzu. Die Kinder und Jugendlichen bekommen im Ziel eine Urkunde und eine Medaille sowie kleine Geschenke.

Anmeldungen unter www.tsv-jetzendorf.com oder per Mail an leichtathletik@tsv-jetzendorf.com mit Angabe: Name, Jahrgang, Verein, Strecke. Die Meldegebühr ist vor Ort zu bezahlen.