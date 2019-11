Veranstaltungstipp: 1. Weidener Nikolaus-Fun-Run

Fun Run deshalb, weil Spaß und Bewegung im Vordergrund stehen sollen. Jeder, der Lust hat, auf der Sechs-Kilometer-Strecke dabei zu sein, soll kommen. Für Kinder unter 15 Jahren gibt’s einen Zwei-Kilometer-Lauf bei der Laufveranstaltung am 8. Dezember.

"Und damit der Spaß nicht zu kurz kommt soll, wer will, verkleidet laufen. Als Nikolaus, als Krampus oder auch als Engel", sagt Organisationschef Klaus Meier. Los geht’s um 14.00 Uhr. Anmeldungen sind bis kurz vor dem Start möglich.

Die Laufstrecke

Start und Ziel am Realschul-Sportplatz oder gegenüber dem DJK-Heim. Entlang der Realschule wird die Strecke bis zum Neuen Rathaus gelaufen, dann rechts in die Dr.‑Pfleger-Straße. Bis zur Kreuzung beim NOC. (ca. Kilometer 1). Wieder rechts in die Bürgermeister-Brechtl-Straße bis zum Schlörplatz, vorbei am Finanzamt und wieder rechts in den Max-Reger-Park Richtung DJK-Brücke. (ca. Kilometer 2). Je nach Wetter: Eine Naabrunde bis Schirmitzer Brücke oder eine Acht vom ersten Wehr auf der DJK bis zur Max Reger Straße und dann im Park zurück zum Start.

Im Anschluß ans Rennen gibt’s bei der Siegerehrung Glühwein, Plätzchen und Kuchen. Weitere Informationen gibt's beim Turnerbund Weiden.