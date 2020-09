Veranstaltungs-Tipp: Stadtlauf in Landsberg

Startzeiten / Gebühren

Die Teilnahme an "Hardy's Stadtlauf 2020" ist komplett kostenlos. Jeder, der "real" mitlaufen will, kann sich vor dem Start mit den Teilnehmern treffen, zum Beispiel direkt vor dem Fitnessstudio "Hardy's" in Landsberg. Treffpunkte für den Lauf gibt’s auch an den anderen Standorten der Studios in Greifenberg oder Fürstenfeldbruck.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Coronavorschriften wird um 12.00 Uhr gestartet. Jeder läuft in seine Richtung – gerne auch in kleinen Gruppen, jeweils natürlich mit dem entsprechenden Abstand.

Virtuelle Teilnahme

Wer nicht direkt vor Ort sein will, kann auch "virtuell" teilnehmen über die App "viRace" für virtuelle Laufwettkämpfe weltweit (Downloadlink iOS / Android). Gleich nach dem Öffnen der App werden alle Anmelde-Formalitäten inklusive Datum, Startzeit, Anzahl angemeldeter Läuferinnen und Läufer, Distanz etc. erklärt.

Hygienevorschriften

Die Vorgaben der Behörden bezüglich Social Distancing (Mindestabstand eineinhalb Meter) sind auf jeden Fall zu beachten.