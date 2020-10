Veranstaltungs-Tipp: 25. Abt-Degen-Lauf in Zeil am Main

Sport treiben, das ist etwas, was man in diesen Corona-Zeiten ja oftmals alleine machen muss. Die großen Laufveranstaltungen finden meistens nicht statt. Umso schöner, wenn es Veranstalter gibt, die sich die Mühe machen, ihre Traditionsveranstaltungen trotzdem stattfinden zu lassen, so dass man auch wieder mal mit anderen auf die Runde gehen kann.

So wie beim Abt-Degen-Lauf in Zeil am Main. Der findet Covid-19 zum Trotz auch heuer statt. Bereits zum 25. Mal. Am 10. Oktober ist es soweit. Und das geht am Ende nur, weil sich die Veranstalter viele Gedanken gemacht haben, wie man einen solchen Lauf auch unter strengen Hygienevorschriften umsetzen kann. Ein Anmeldeformular gibt's im Netz.