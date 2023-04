VAR-Krimi in Nürnberg: Club rettet wichtigen Punkt

Der 1. FC Nürnberg hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga mit Ach und Krach einen Punkt erkämpft. Kwadwo Duah (90.+4) verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:1 (0:1) gegen den Karlsruher SC. Der FCN hat nun fünf Zähler Abstand zum ersten Abstiegsrang.

Club oft zu harmlos

Lange Zeit passierte auf dem Rasen wenig. Das Führungstor des KSC fiel mit der ersten guten Gelegenheit: Mikkel Kaufmann traf in der 26. Minute für die Gäste. Der Club war um den Ausgleichstreffer bemüht. Fünf Minuten vor der Pause begann dann die Drangphase des FCN. Einen Kopfball von Jamie Lawrence rettete Marvin Wanitzek von der Linie - der Ausgleich wäre zu diesem Zeitpunkt verdient gewesen.

Doch Nürnberg konnte den Schwung aus der Schlussphase der ersten Hälfte nicht mit in die zweite Halbzeit mitnehmen. Karlsruhe bestimmte das Spiel, von den Franken kam offensiv zu wenig. Erst in der 77. Minute zeigte sich der Club nach einer Ecke mal etwas gefährlicher vor dem Gäste-Tor.

Kuriose Schlussminuten

Danach zündete der Club ein offensives Feuerwerk. In der 86. Minute traf Kwadwo Duah ins KSC-Tor - doch das Tor wurde nach Videobeweis nicht gegeben. In der Nachspielzeit brachte Felix Lohkemper den Ball ins fast leere Tor nicht unter. In der 91. Minute kam Christoph Daferner im Strafraum zu Fall. Wolfgang Haslberger ließ erst weiterspielen, bis sich der VAR erneut meldete - nach langer Sichtung der Bilder entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, den Duah sicher verwandelte. Marcel Franke sah für das Foul die Gelb-Rote Karte. In der langen Nachspielzeit hätte der FCN durch Lohkemper beinahe noch den Siegtreffer erzielt.