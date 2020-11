Vanessa Hinz zu Gast im Instagram-Talk von BR24 Sport

Vanessa Hinz ist eine Konstante im Kader der deutschen Biathletinnen. Vor allem in der Staffel erobert die 28-Jährige regelmäßig das Podium. Im Einzel sorgt sie immer wieder für Überraschungen. Zuletzt bei der WM im italienischen Antholz, wo sie Vize-Weltmeisterin wurde.

Nach einem Bänderriss musste die Skijägerin in der Vorbereitung auf die neue Saison einige Wochen mit dem Training aussetzen. Bis zum Saisonstart am 28. November im finnischen Kontiolathi will sie aber in Form sein und in diesem Winter konstant eine gute Leistung abrufen. "Ich möchte einfach stabiler durch die Saison kommen", so Hinz.

Vanessa Hinz am Donnerstag bei BR24 Sport

Was hat sich Vanessa Hinz für die anstehende Saison vorgenommen? Wie geht sie mit den Coronabeschränkungen um? Was hat sich in ihrer Trainingsplanung verändert? Darüber und mehr spricht die Schlierseeerin am Donnerstag ab 19.00 Uhr mit BR24 Sport-Moderatorin Julia Büchler auf dem Instagramkanal von BR24 Sport in unserem 1:1-Talk.

Statt auf klassische Interviews setzt das neue BR24Sport-Format auf eine lockere Atmosphäre. Außer um sportliche Erfolge geht es dabei explizit auch um nette, spannende, witzige Momente und Geschichten aus dem Leben und Alltag: Die Person, der Mensch steht im Vordergrund.